Тайсън Фюри с култово изказване преди реванша с Уайлдър

Само с няколко изречения претендентът за титлата на Световния боксов съвет Тайсън Фюри в неповторимия си стил успя само с няколко изречения да обясни подготовката си за изключително важния реванш срещу Дионтей Уайлдър.

And so it begins. @BronzeBomber and @Tyson_Fury go face to face at the opening #WilderFury2 press conference. pic.twitter.com/eD11dcnqrG