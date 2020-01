Спипаха с допинг световния номер 78

Световният номер 78 Николас Жари е дал положителна допинг проба и от днес е наказан със задна дата от Световната антидопингова агенция, обяви официално Международната федерация по тенис.

На 19 ноември миналата година във връзка с участието му в “Купа Дейвис” чилиецът е дал две допинг проби и във втората са открити забранените метаболити лигандрол и станозолол. Те са в графата забранени анаболни вещества и на 4 януари антидопинговата агенция го е обвинила в нарушение на правилника. Днес със задна дата е обявено публично и наказанието му, но размерът му още не е известен.

The Tennis Anti-Doping Programme (TADP) has provisionally suspended Nicolas Jarry under Article 8.3.1(c) of the 2019 TADP. Further information here: https://t.co/0ee3z3IZZt