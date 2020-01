Бартомеу потвърди за специална клауза в договора на Сетиен и призна защо уволни Валверде

Признавам, че през последните седмици и месеци разговаряхме с други треньори с мисъл за бъдещето, това е наше задължение. Както е известно, тези неща не станаха публични. Работата беше завършена и затова настъпи моментът за промяна. Нищо не беше изтекло като информация, но преди дни се появи едно име. Съжаляваме за Ернесто, но от много време насам разговаряхме с него за това. Дълго говорихме с различни треньори, но нищо не стигна до обществото. Накрая излезе едно име, което не биваше да се случва, защото разговорите са лични, но стана така. Да беше се случило по друг начин.

