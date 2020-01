Знаменит хокеист преподписа с Вашингтон Кепитълс

Знаменитият център Никлас Бакстрьом преподписа за пет години с Вашингтон Кепитълс за обща стойност на възнаграждението си от 46 милиона долара, похвалиха се столичани.

32-годишният швед щеше да стане свободен агент на 1 юли, а този сезон се представя на ниво с 9 гола и 26 асистенции в 39 двубоя. Бакстрьом бе избран под номер 4 в Драфта през 2006-а година и оттогава се превърна в жива легенда на Вашингтон.

The Washington Capitals are happy to sign @backstrom19.#ALLCAPS #NickysBack pic.twitter.com/kRKfRdIZwe