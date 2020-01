Испания Кике Сетиен: Вчера бях сред кравите на село, а днес - в клубната база на Барса сред най-добрите играчи 14 януари 2020 | 16:13 - Обновена 0



"Първо, бих искал да благодаря на клубното ръководство за възможността да бъда тук. Дори и в най-смелите си мечти не съм си го представял. Аз съм много емоционален човек и днес е специален ден за мен. Развълнуван съм от този проект и това предизвикателство. Най-важното е да се опитам да пренеса върху играчите моите ентусиазъм и желание. Вчера се разхождах сред кравите на село, а днес съм в клубната база на Барселона, тренирайки най-добрите играчи в света в един отбор, който никога не бих могъл да подобря, защото това е максимумът. "Yesterday I was walking along with the cows in my village and today I'm coaching the best in the world."



Quique Setien settles in at Barca pic.twitter.com/OSeI8SLnE3 — B/R Football (@brfootball) January 14, 2020 Винаги съм бил в добри взаимоотношения с Ернесто Валверде. Ценя свършената от него работа и ще се опитам да поддържам контакт с него, защото има много неща от неговия престой, които ще са ни от полза. В месеците, в които очаквах да поема нов отбор, си мислех, че ще случа на такъв, който е назад в класирането и е в лоша поредица. Загубата в Суперкупата може би ще има последствия, но трябва да благодаря на Валверде за свършената от него работа и за ситуацията, в която заварих отбора. Не е нормално да напуснеш отбор, който е на първо място в класирането. @QSetien on watching #Messi and the team play over the years. pic.twitter.com/xXP8CuvasS — FC Barcelona (@FCBarcelona) January 14, 2020 Ще поддържаме интензитета и изискванията, за да не ни се изплъзват мачовете, както се случи онзи ден. Нещата са ми много ясни. Винаги слушам останалите, но е много трудно да се отрека от това, в което съм убеден. Аз съм първият, който ще защити своя отбор и ще умре със своите идеи. Барса ще продължи по своя път и ще се подобрим във всяко възможно отношение. Целта ми е да спечелим всички въможни трофеи още този сезон. За Барса няма друг път освен да се подобрява всяка година и да печели колкото се може повече трофеи, докато играе добре. Най-добрият път към победата е добрата игра, важно е да се обвържем с това. Говорих с няколко играчи, не само с Лионел Меси , който е специален и уникален случай. Не се притеснявам да си призная, че през последните 12-13 години се наслаждавах на всеки мач на Барселона пред телевизора. Въпреки адмирациите ми към играчите, всеки от тях трябва да си знае мястото", заяви Сетиен. Новият наставник на Барселона Кике Сетиен официално беше представен пред медиите. На първата си пресконференция той изрази вълнението си от възможността да води отбора.

