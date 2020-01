Зимни спортове Херминатора се завърна на пистата, където започна всичко 14 януари 2020 | 16:04 - Обновена 0



копирано

На 6 януари 1996 година един австриец, който дори не е пълноправен член на националния отбор по това време, излезе първи на пистата във Флахау за гигантския слалом от Световната купа по ски алпийски дисциплини. Той финишира 12-и и така започна знаменитата си кариера. Името му, естествено, е Херман Майер. Former Austrian ski champion Hermann Maier clears a gate as a forerunner during a charity race on the eve of the Women's Slalom night race at the FIS Alpine Skiing World Cup in Flachau, Austria, 13 January 2020. EPA-EFE/CHRISTIAN BRUNA #herminator @epaphotos pic.twitter.com/34r7WLNKkg — christian bruna (@brunapix) January 14, 2020 Само година след въпросното състезание в австрийския зимен център Херминатора спечели и първата си победа в Световната купа - в Гармиш-Партенкирхен. Оттогава той записа общо 54 успеха, два златни олимпийски медала и три световни титли, преди да обяви оттеглянето си от активния спорт на 13 октомври 2009 година. Сега Майер се завърна за демонстративно спускане на бивши звезди на алпийските ски във Флахау, където пък днес ще се проведат слаломите при мъжете и дамите. Състезанието е благотворително, а участие взеха още Фрида Хансдотер и Михаела Кирхгасер. 20 years ago on this day, Hermann Maier crashed hard. 3 days later, he did this... @olympicchannel @fisalpine @pyeongchang2018 pic.twitter.com/j73OjKNcOs — Olympics (@Olympics) February 13, 2018 Флахау отбелязва своята десета годишнина като част от Световната купа и общият награден фонд от 174 000 евро е най-големият през сезона.

Още по темата

0



копирано

ДАНИЕЛ ЛЮБОМИРОВ Редактор отдел "Спорт" Прочетена 257

1