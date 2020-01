ММА Димитриъс Джонсън ще се пробва за титлата на ONE през април 14 януари 2020 | 14:25 0



IT'S ON @MightyMouse @adrianomkmoraes #WeAreONE #ONEChampionship #ReignOfDynasties pic.twitter.com/8enTvAzxM0 — ONE Championship (@ONEChampionship) January 13, 2020

Джонсън (30-3-1) се включи в редиците на сингапурската бойна организация през 2019-та, след като бе разменен от UFC за Бен Аскрен. "Mighty Mouse" оттогава записа три поредни победи и си спечели двубой за титлата. "Funky" междувременно записа статистика 1-2 и се оттегли от спорта, след като бе приключен в два поредни двубоя.



Моарес (18-3) записа няколко двубоя напоследък. След като загби през януари, "Mikinho" се върна с победа при реванпа си срещу Geje Eustaqio. Все още няма други обявние битки за състезанието на ONE на 11-ти април.

