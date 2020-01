ММА Макгрегър се изхвърли, че очаква 80 млн. от битката с Каубоя 14 януари 2020 | 14:16 1



Очевидно Макгрегър има договор за процент от приходите на ESPN+ от тази битка, но точните детайли се държат в тайна. А и не е ясно какви точно финансови отношения има и с UFC.

My full sit-down interview with @TheNotoriousMMA is up now. Dare I say, a side we haven’t seen of him before. I found his answers, candor & demeanor fascinating throughout. For example, this clip below about drinking leading up to the Khabib fight.



Full: https://t.co/6BQKmgk3cc pic.twitter.com/KV1bOH5uaW — Ariel Helwani (@arielhelwani) January 13, 2020

Но за тези, които си мислят, че 80 милиона е абсолютен рекорд в ММА, Макгрегър разкри, че е изкарал 50 милиона долара от битката си срещу Хабиб Нурмагомедов в UFC 229 през 2018-та.



Това донякъде е обяснимо, защото UFC 229 се очакваше с голям интерес заради враждата между ирландеца и дагестанеца. Напрежението беше огромно, битката бе зрелищна и се превърна в най-продаваното събитие на UFC.

ONLY SIX MORE DAYS!



@TheNotoriousMMA #UFC246 pic.twitter.com/YpfhvNkwJ4 — UFC (@ufc) January 12, 2020

Не можем да кажем същото обаче за UFC 246, тъй като двубоят със Серони не носи такъв заряд. Излиза, че 80-те милиона, които той твърди, че ще прибере нямат нищо общо с това как ще се представи самото събитие, а са били договорени много отдавна.



В сравнение Серони също ще вземе рекордно голям хонорар в своята кариера за един двубой - 2 милиона долара.



"Уверен съм, че ще има добър хонорар. Може би най-големия в моята кариера," каза Макгрегър по време на интервю за ESPN. "Да, мисля че ще е към 80 милиона долара."Хабиб Нурмагомедов mma.bg Наскоро излезе новина, че Конър Макгрегър ще изкара шеметните 5 милиона долара от двубоя си с Доналд Серони в UFC 246 този уикенд. Но според "Notorious" сумата дори не се доближава до това, което ще е финално. Според бившия шампион, той очаква около 80 милиона долара приходи.

