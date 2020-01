Лека атлетика Мо Фара обеща да се завърне за маратона в Лондон през 2021 г. 14 януари 2020 | 14:04 0



“Ще се върна към маратона. Не съм приключил. Но тази година всичко е насочено към Токио”, каза Фара, който догодина ще бъде на 38 години по време на Лондонския маратон.



View this post on Instagram A post shared by Sir Mo Farah (@gomofarah) on Jan 9, 2020 at 6:17am PST Той направи дебюта си в маратона през 2014 г., когато завърши осми и пропусна да подобри рекорда на Великобритания. Фара се завърна за участие в британската столица през 2018 г., когато завърши трети. Миналата година той се нареди пети, но на повече от три минути след Елиуд Кипчоге.



“Елиуд победи Хишам Ел Геруж за световната титла в Париж през 2003 г. преди дори да започна да бягам прилично. Той е към края на кариерата си, но все още е силен”, добави Фара.



“Всички пожелаваме най-доброто на Сър Мо за сезона на писта през 2020-а, тъй като той ще готви за злато на 10 000 метра на Олимпийските игри в Токио. Ще се радваме да го посрещнем отново през 2021 г. Винаги е страхотно той да бъде на нашите състезания. Подкрепяме Мо, откакто той беше в училище”, каза директорът на Лондонския маратон Хю Брейшър.

РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 85

