Селекционер за 1 мач: как африканци разиграваха Кике Сетиен

В сравнително скромния откъм имена на бившите работодатели на Кике Сетиен списък стои това на Екваториална Гвинея. Националният тим на държавата от западното крайбрежие на Африка покани новия треньор на Барселона за селекционер през 2006 г.. Съвместната им работа обаче приключи след само един двубой, припомня AS.Специалистът беше назначен в началото на юли 2006 г., а дебютът му беше през октомври - среща от Купата на Африка срещу Камерун, която тимът му загуби с 0:3. Дебютът се оказа и прощален мач. Оказва се, че Сетиен е бил без договор през този период.

“Тогава нямах работа (б.р. - от 3 години) и получих това предложение - спомня си Сетиен. - Идеите за развитие на отбора, които ми бяха предложени от домакините, ми допаднаха. Говореха ми за дългосрочен проект. Доведох си и асистент - Естебан Торе, и започнахме да наблюдаваме много мачове, за да следим футболистите. Повярвах в този проект… или поне ми се искаше да повярвам. Но с напредване на времето осъзнах, че хората там не са сериозни и нямат никакво намерение да подписват договор с мен. Веднъж имах среща с президента на федерацията им, но от нея не излезе нищо. Друг път пък прекарах три дни в хотел в очакване, но никой не се появи. Това беше последната капка на търпението ми.”

