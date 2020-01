Бейзбол МЛБ глоби Хюстън с $5 млн., клубът уволни треньора и генералния мениджър 14 януари 2020 | 09:06 0



копирано





Босът Крейн обаче прецени, че са необходими още по-крути мерки. "Никой от тях не е инициатор на това, но и никой от тях не е предприел нищо по въпроса. Сега имаме нужда да продължим напред на чисто", посочи милиардерът и добави, че не намира първата и единствена титла в клубната история за "опетнена".





#BREAKING Houston Astros GM, manager suspended 1 year for illegal sign-stealing in 2017, in which Astros beat Dodgers in World Serieshttps://t.co/cE4NUr8jAG — ABC7 Eyewitness News (@ABC7) January 13, 2020

Разследването на МЛБ потвърди съмненията, че в редовния сезон, плейофите и Световните серии през 2017 г. "астронавтите" са използвали видео системата за повторения, за да дешифрират сигналите на съперника, като са предавали информацията в реално време на своите батери. Макар процесът да е бил изпълняван основно от играчите, нито един бивш или настоящ бейзболист на Хюстън няма да бъде наказан персонално.



Засега санкция няма да има и за тогавашния коуч на скамейката на Астрос Алекс Кора, който на следващия сезон стана мениджър на Бостън Ред Сокс и веднага изведе тима до шампионската титла. По ирония на съдбата, в момента тече разследване срещу "червените чорапи" за кражба на сигнали през 2018 г.



Доколко Кора е замесен в двата случая ще преценят официалните лица от лигата. Смущаващото е, че уволненият от Хюстън Джеф Лъноу посочи тъкмо бившия си подчинен, макар и не поименно, като главен координатор на схемата от 2017 г.



"Не знаех, че правилата са нарушени. Инициативата за кражба на сигнали не е планирана или ръководена от бейзболния мениджмънт – подчерта довчерашният генерален мениджър на Астрос. – Вътрешната комуникация е изпълнявана от играчите, а видео декодирането на сигналите е правено от служители, работещи с коуча на скамейката. Дълбоко съжалявам, че не съм бил информиран за тези нарушения, защото със сигурност щях да ги спра."





Breaking: Houston Astros GM Jeff Luhnow and manager AJ Hinch have been suspended for one year.



An MLB investigation found the team used technology to cheat during its World Series-winning 2017 season, sources familiar with the punishment tell @JeffPassan. pic.twitter.com/waSkuTaoMO — SportsCenter (@SportsCenter) January 13, 2020

Ей Джей Хинч пое своята отговорност и поднесе извиненията си в друго изявление от снощи. "Въпреки че доказателствата ясно показват, че не съм одобрявал или участвал в процеса по кражба на сигнали, аз имам вина, че не съм го предотвратил или прекъснал, за което искрено съжалявам", написа уволненият мениджър.



Като част от санкциите за клуба Хюстън Астрос беше лишен от правото си на избор в първия и втория кръг на драфта в МЛБ през 2020 и 2021 г. Освен това от комисионерския офис в Ню Йорк обявиха, че ако Лъноу или Хинч "се замеси в каквото и да е бъдещо съществено нарушение", той ще бъде поставен в постоянния забранителен списък на лигата. Настоящата забрана на двамата да работят в Мейджър лийг изтича след последния мач от Световните серии '20.



Генералният мениджър на Хюстън Астрос Джеф Лъноу и треньорът на тима Ей Джей Хинч бяха уволнени от собственика на клуба Джим Крейн часове след като МЛБ обяви жестоки дисциплинарни наказания за двамата и рекордна глоба от $5 млн. за отбора. Заради скандала с кражба на сигнали от противниковите състави през шампионския сезон 2017 Лъноу и Хинч получиха забрана да работят в лигата през 2020 г.Босът Крейн обаче прецени, че са необходими още по-крути мерки. "Никой от тях не е инициатор на това, но и никой от тях не е предприел нищо по въпроса. Сега имаме нужда да продължим напред на чисто", посочи милиардерът и добави, че не намира първата и единствена титла в клубната история за "опетнена".Разследването на МЛБ потвърди съмненията, че в редовния сезон, плейофите и Световните серии през 2017 г. "астронавтите" са използвали видео системата за повторения, за да дешифрират сигналите на съперника, като са предавали информацията в реално време на своите батери. Макар процесът да е бил изпълняван основно от играчите, нито един бивш или настоящ бейзболист на Хюстън няма да бъде наказан персонално.Засега санкция няма да има и за тогавашния коуч на скамейката на Астрос Алекс Кора, който на следващия сезон стана мениджър на Бостън Ред Сокс и веднага изведе тима до шампионската титла. По ирония на съдбата, в момента тече разследване срещу "червените чорапи" за кражба на сигнали през 2018 г.Доколко Кора е замесен в двата случая ще преценят официалните лица от лигата. Смущаващото е, че уволненият от Хюстън Джеф Лъноу посочи тъкмо бившия си подчинен, макар и не поименно, като главен координатор на схемата от 2017 г."Не знаех, че правилата са нарушени. Инициативата за кражба на сигнали не е планирана или ръководена от бейзболния мениджмънт – подчерта довчерашният генерален мениджър на Астрос. – Вътрешната комуникация е изпълнявана от играчите, а видео декодирането на сигналите е правено от служители, работещи с коуча на скамейката. Дълбоко съжалявам, че не съм бил информиран за тези нарушения, защото със сигурност щях да ги спра."Ей Джей Хинч пое своята отговорност и поднесе извиненията си в друго изявление от снощи. "Въпреки че доказателствата ясно показват, че не съм одобрявал или участвал в процеса по кражба на сигнали, аз имам вина, че не съм го предотвратил или прекъснал, за което искрено съжалявам", написа уволненият мениджър.Като част от санкциите за клуба Хюстън Астрос беше лишен от правото си на избор в първия и втория кръг на драфта в МЛБ през 2020 и 2021 г. Освен това от комисионерския офис в Ню Йорк обявиха, че ако Лъноу или Хинч "се замеси в каквото и да е бъдещо съществено нарушение", той ще бъде поставен в постоянния забранителен списък на лигата. Настоящата забрана на двамата да работят в Мейджър лийг изтича след последния мач от Световните серии '20.

Още по темата

0



копирано

ЯВОР ЕВТИМОВ редактор - отдел "Бейзбол" Прочетена 10

1