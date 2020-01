Фитнес Знаменити спортисти откриха фитнес център Fast and Fit 13 януари 2020 | 21:47 0



Сред специалните гости на събитието бяха доц. Стоян Андонов, заместник-министър на младежта и спорта, проф. Николай Изов - ректор на НСА, Бранимира Маркова - главен мениджър на националния отбор по художествена гимнастика (индивидуално жени), състезателките от националния отбор (индивидуално) – Боряна Калейн, Катрин Тасева и Невяна Владинова, които са бронзови медалисти в отборното класиране от Европейското първенство по художествена гимнастика в Баку през 2019 година.



С отличното си представяне на Световното първенство в Баку (Азербайджан) те завоюваха 2 квоти за предстоящите тазгодишни Олимпийски игри в Токио. Носители са на медали във финалите на отделните уреди и от турнирите за Световната купа през отминалата година.







Катрин Тасева е „Студент на годината“ в направление "Спорт" за 2019-а в престижната класация на Националното представителство на студентските съвети. През 2018 г. същото отличие получи и съотборничката Боряна Калейн. И трите гимнастички са студенти в Национална спортна академия „Васил Левски“.







Емил Стойнев, председател на Българска федерация по триатлон и г-н Валери Николов - собственик и управител на "Фантастико", Joy Station, Sky City Мall, ресторанти My choice и фитнес център Fast and Fit, поздравиха гостите с добре дошли и пожелаха успех на новия тренировъчен център. Сред гостите на събитието беше и Красимир Дунев – един от най-добрите гимнастици на България, сребърен медалист от Олимпийските игри в Атланта през 1996 година, световен вицешампион и европейски шампион на висилка за 1996 г. От 7 години той е президент на Българска федерация по спортна гимнастика. Вече имаме ново място за тренировки в София! Това е поредното бижу в короната на търговска верига "Фантастико" - фитнес център Fast and Fit . Той се намира в Sky City Mall и бе открит само преди ден. В новия Fit Station ще имате възможност да тренирате на чисто нови, висококачествени уреди Technogym, да ви бъде изготвен индивидуален хранителен и тренировъчен план, да получите консултации от професионални треньори и нутриционисти и да се включите в групови тренировки.Мисията на Fast and Fit е да предложи на столичани тренировъчен център с модерна база, високо ниво на обслужване, индивидуално отношение, място за откъсване от забързаното ни ежедневие и възможност за постигане на добра физическа и естетическа форма.

