Още един шампион напусна "Мастърс" в първия кръг

Стивън Магуайър осъществи обрат от 1:5 до 6:5 и изхвърли Нийл Робъртсън от първия кръг на “Мастърс” - най-престижния снукър турнир извън ранкинг системата. Шотландецът не се бе подвизавал в “Александра Палас” от 2015 година, а по пътя към бляскавата си победа поднесе и “най-изумителният удар в историята”.

