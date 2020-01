Дилън Данис трябва да плати 7 500 долара, за да е в ъгъла на Конър през уикенда

ще трябва да плати глоба от $7,500 на щата Невада, ако иска да е в ъгъла на

този уикенд. Голямата звезда на UFC се завръща този уикенд, за да се бие с Доналд Серони. Неговия приятел и съотборник Данис ще трябва да плати глобата, която му наложиха заради мелето във Вегас преди години с Хабиб Нурмагомедов.

According to Bob Bennett, @dillondanis owes state of Nevada, NOT the athletic commission, $7,500 from his punishment in the #McGregorKhabib brawl at #UFC229. He will not be allowed to work @TheNotoriousMMA's corner at #UFC246 until he pays the fine.