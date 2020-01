Тенис Федерер: Мога да си позволя да пристигна в Мелбърн по-късно 13 януари 2020 | 14:31 0



Quiet, please @rogerfederer at work in Melbourne.#AusOpen | #AO2020 pic.twitter.com/RsLPNddEe9 — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2020 Швейцарецът Роджър Федерер обяви, че е готов за Откритото първенство на Австралия по тенис , въпреки че не е играл мачове от ноември. 20-кратният шампион в турнирите от Големия шлем беше планирал да участва в демонстративна надпревара преди Мелбърн, но се отказа, за да прекара повече време със семейството си. 38-годишният Федерер е доволен от подготовката си на родна земя. "Тренирах дълго и много здраво в предсезонната подготовка. Здвар съм и това е най-важното. През миналата седмица се запитах дали ще се почувствам щастлив, ако отида в Австралия по-рано, или си остана вкъщи. Мога да си го позволя. Веднага спрях да опаковам багажа. Казах си, че ще бъда истински щастлив да започна сезона директно в Мелбърн", коментира Федерер. Шесткратният шампион от Откритото първенство на Австралия отпадна в четвъртия кръг през миналата година след поражение от Стефанос Циципас (Гърция), а в последствие Новак Джокович (Сърбия) спечели титлата за рекорден седми път.

Roger Federer says - It's okay if my GS titles record is beaten. pic.twitter.com/qX4TSkb9of — hanay (@hanaycp) January 13, 2020 Шесткратният шампион от Откритото първенство на Австралия отпадна в четвъртия кръг през миналата година след поражение от Стефанос Циципас (Гърция), а в последствие Новак Джокович (Сърбия) спечели титлата за рекорден седми път. "Наясно съм, че на 38 не мога да бъда фаворит. Може би такива трябва да бъдат играчите в средата на 20-е си години. Но аз, Рафа и Новак все още успяваме да сме в тази роля, което е страхотно за нас. Те двамата вече показаха страхотни възможности. Гледах малко от мача им на ATP Cup и мисля, че беше страхотен двубой. Двамата, когато са здрави, са много трудни за побеждаване", каза Федерер.

