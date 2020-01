Тенис Лек прогрес за Григор и масивен скок за Кузманов в ранглистата на АТР 13 януари 2020 | 14:25 0



копирано



Close call at practice...



‍ Matteo Berrettini thinks it’s IN

‍ @GrigorDimitrov says it’s OUT



What do you think? #AusOpen #AO2020 pic.twitter.com/8f9GyegrOQ — #AusOpen (@AustralianOpen) January 13, 2020



Челните десетки на световните ранглисти на АТР и българите в тях:



1. (1) Рафаел Надал (Испания) 10235 точки

2. (2) Новак Джокович (Сърбия) 9720 точки

3. (3) Роджър Федерер (Швейцария) 6590 точки

4. (5) Даниил Медведев (Русия) 5960 точки

5. (4) Доминик Тийм (Австрия) 5890 точки

6. (6) Стефанос Циципас (Гърция) 5375 точки

7. (7) Александър Зверев (Германия) 3345 точки

8. (8) Матео Беретини (Италия) 2870 точки

9. (10) Роберто Баутиста Агут (Испания) 2640 точки



G’s best slam! It’s his time now! Anything can to the man in the Arena! pic.twitter.com/ZCqSYkDFKJ — Daniel Djenev (@dido404) January 12, 2020



българите:



19. (20) Григор Димитров 1772 точки



323. (417) Димитър Кузманов 120 точки

513. (517) Александър Лазаров 53 точки

563. (566) Александър Донски 43 точки

652. (658) Адриан Андреев 31 точки

927. (930) Симон Антъни Иванов 12 точки

985. (988) Габриел Донев 10 точки

1197. (1201) Васко Младенов 5 точки

1353. (1357) Вениамин Нив 3 точки

1417. (1419) Ивайло Керемедчиев 2 точки

1519. (1520) Мартин Димитров 2 точки

1531. (1532) Леонид Шейнгезихт 2 точки

1579. (1581) Пламен Милушев 1 точка

1664. (1664) Александър Лазов 1 точка



10. (9) Гаел Монфис (Франция) 2565 точки Най-добрият български тенисист Григор Димитров се изкачи с една позиция и вече заема 19-о място в световната ранглиста по тенис с 1772 точки. Втората ракета на страната Димитър Кузманов прогресира с цели 93 места до 323-ото в света със 120 точки след силното си представяне на турнира АТР Сup. Рекордното класиране на Кузманов в ранглистата е 250 място от 17 декември 2018 година. Испанецът Рафаел Надал е лидер с 10235 точки. Втори е Новак Джокович (Сърбия) с 9720, а Роджър Федерер (Швейцария) е на трета позиция с 6590 точки.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 808 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1