ВАР сгреши в полза на Интер, признаха в Италия

Martinez is holding Toloi foot like a heel in wrestling outside of the ring. How was this missed on VAR. Absolutely criminal #InterAtalanta pic.twitter.com/Bp0xN8NgUD

Тимът на Аталанта е заслужавал да получи дузпа в изминалия двубой срещу Интер (1:1) от 19-ия кръг на Серия “А”, но отговорникът по ВАР Масимилиано Ирати е допуснал грешка. Това призна председателят на Съдийската комисия Никола Рицоли.Става дума за ситуацията през първото полувреме, когато защитникът на гостите Рафаел Толой не успя да вкара топката в мрежата, след като Лаутаро Мартинес го хвана с ръка и го препъна. Положението беше разгледано от ВАР, но главният арбитър Джанлука Роки не отсъди наказателен удар, защото се предполага, че реферите от стаичката са решили, че нападателят на Аталанта Дуван Сапата блъска Лаутаро, с което допринася за последвалото нарушение от страна на аржентинеца. Детайлните повторения обаче показват, че Сапата се докосва единствено до тялото на Толой и съответно бергамаските са заслужавали да получат дузпа. Имаше голяма вероятност Лаутаро да получи и червен картон.

“Това беше човешка грешка - заяви Рицоли. - ВАР не забеляза умишленото действие на Мартинес и съответно последва неточно отсъждане. Но вината не е у главния съдия Роки, който се справи отлично със своите задължения.

It was from another angle you stoopid now this is a better angle look at toloi pushing lautaro but hey you are a juventino you just dont wanna see it like sky and gazzetta and everyone coming on tv and also the refs pic.twitter.com/fnGGLc5crO