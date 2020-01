Снукър Ново ранно отпадане от "Мастърс" за Марк Селби 13 януари 2020 | 13:23 0



Носителят на 4 ранкинг титли и двукратен финалист в “Крусибъл” Алистър Картър стана главен герой в един от сравнително неочакваните ранни сценарии на “Мастърс” - най-престижния снукър турнир извън ранкинг системата. Капитана срази Марк Селби с 6:4 в първия кръг и за трети път в кариерата си се класира на четвъртфиналите. Day one of the @Dafabet Masters didn't disappoint!



Though it surprised many.



The action resumes at 1pm today; former champion Neil Robertson meets UK Championship finalist Stephen Maguire #DafabetMasters pic.twitter.com/Qpbzss3eR6 — World Snooker Tour (@WeAreWST) 13 януари 2020 г. Картър никога не е преодолявал втория кръг в “Мастърс”, а и самото му класиране за турнира в “Александра Палас” се случи по драматичен начин, тъй като Рони О’Съливан отказа участие и така 17-ият в подреждането получи шанса си да блесне. Капитана се възползва от този подарък и елиминира трикратния шампион Селби, чиято негативна серия в “Мастърс” продължава. Въпреки трите трофея, с повече от които могат да се похвалят само О’Съливан и Стивън Хендри, от 2015 година насам Веселяка от Лестър е спечелил само три мача в “Александра Палас” и не е преодолявал втори кръг. Той спечели само един от първите четири фрейма преди интервала, но след него започна да осъществява обрат с поредици от 56 и 94, които му осигуриха аванс от 4:3. Картър изравни с брейк от 82, а после взе и деветата партия, за да затвори мача впоследствие в своя полза със серия от 68. В петия фрейм Селби отпразнува по-емоционално успешното развитие на резултата и Капитана призна, че се е амбицирал допълнително от този факт. "It did fire me up, big time"



Mark Selby fist pumped tonight.



It spurred @TheCaptain147 on to a 6-4 first round win #DafabetMasters pic.twitter.com/5AF1cEe1qS — World Snooker Tour (@WeAreWST) 13 януари 2020 г. “Не ми харесва подобно поведение, това беше като пронизване с нож. С течение на мача концентрацията ми се повишаваше и съм много доволен от победата. При 3:4 мислех, че може и да загубя, но не престанах да се боря и се радвам, че спечелих”, каза Картър. Следващият опонент на Капитана ще бъде Джон Хигинс или Бари Хоукинс. Победителят в Шампионата на Обединеното кралство Дин Дзюнхуей също малко изненадващо отпадна още в първия кръг на “Мастърс” след 3:6 срещу Джо Пери.

