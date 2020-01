ММА Пауло Коста: Боят с Адесаня ще е лесен 13 януари 2020 | 12:22 0



Adesanya wants to embarrass Costa: "I want to beat him before USADA gets him"



As expected, Paulo was annoyed to say the least in his now deleted tweet.https://t.co/YZG0IU8pUG#UFC #WMMA #TeamMMA4LIFE #PeoplesMMA #MMATwitter #PauloCosta #IsraelAdesanya #MMA pic.twitter.com/7LDvlTd4go — The People's MMA (@ThePeoplesMMA) November 19, 2019

"Израел Адесаня ми е безразличен - смята Пауло Коста. - Боят с него ще е доста по-прост, отколкото с Юрая Хол. Той е малко по-висок от мен. Искам да го набия, но повече е на лична основа. Ако говорим за спортното ниво, Йоел Ромеро ще е много по-сериозен съперник отколкото Израел Адесаня." Водещият претендент в средната категория на UFC Пауло Коста не се притеснява от сблъсък с шампиона Израел Адесаня. Двамата размениха няколко закани в социалните мрежи и интервютата."Израел Адесаня ми е безразличен - смята Пауло Коста. - Боят с него ще е доста по-прост, отколкото с Юрая Хол. Той е малко по-висок от мен. Искам да го набия, но повече е на лична основа. Ако говорим за спортното ниво, Йоел Ромеро ще е много по-сериозен съперник отколкото Израел Адесаня."

1