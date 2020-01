Лека атлетика Левандовски, Тука и Кшчот ще премерят сили на 800 метра в Торун 13 януари 2020 | 11:04 0



Левандовски завърши втори на 1500 метра на последните три издания на Copernicus Cup, но тази година е решил да се насочи към 800 метра, където ще има сериозна конкуренция. На 800 метра ще участва и рекордьорът на Швеция Андреас Крамер.



Европейският шампион на 800 метра в зала от 2015 г. Левандовски реши да се ориентира към по-дългата дистанция през 2019 г. Миналата година той постави рекорд на Полша на 1500 метра в зала с 3:36:50 минути, а на открито също постави два национални рекорда, като кулминацията беше на Световното първенство в Доха, където бяга 3:31.46 минути за бронзовия медал.



View this post on Instagram A post shared by Amel Tuka (@ameltukaa) on Dec 28, 2019 at 11:07am PST Звездата на Босна и Херцеговина Тука спечели сребро на 800 метра на Световното в Доха с 1:43.47 минути. Най-добрият му резултат в зала е 1:46.33 минути.



View this post on Instagram A post shared by Adam Kszczot (@adam_kszczot) on Jan 8, 2020 at 8:11am PST Кшчот е световен и трикратен европейски шампион на 800 метра в зала. Личното му постижение под покрив е 1:44.57 минути, като с този резултат той заема седмото място във вечната световна ранглиста в зала.



Крамер пък подобри рекорда на Швеция на открито през 2017 г. с 1:45.13 минути, а през 2018 г. коригира постижението си до 1:45.03 минути. Той спечели сребърен медал на Европейското първенство в Берлин през 2018 г.



РАЯ ИВАНОВА редактор - отдел "Спорт" Прочетена 159

