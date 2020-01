ММА Демитриъс Джонсън ще се бие за титлата на ONE Championship 13 януари 2020 | 11:03 0



BREAKING NEWS: Demetrious Johnson (30-3) will challenge ONE Flyweight World Champion Adriano Moraes (18-3) for the world title on April 11 in China! — Chatri Sityodtong (@yodchatri) January 13, 2020 Бившият UFC шампион спечели Grand Prix турнира в категория до 61 килограма. Сега той ще предизвика световния шампион на организацията - Адриано Мораеш. Това обяви главният изпълнителен директор на ONE Championship - Чатри Ситйодтонг в социалните медии. „Демитриъс Джонсън (30 победи - 3 загуби) ще предизвика активния световен шампион Адриано Мораеш (18 победи - 3 загуби) за световната титла на 11 април в Китай!“ написа Ситйодтонг в туитър.



Откакто бе трансфериран в ONE Championship, Демитриъс Джонсън има силен период от победи. „Майти Маус“ премина през 2019 година с три победи в клетката. Над Юя Вакамацу, Тацумицу Вада и Дани Кингад.



Преди да мине към азиатската организация, Джонсън загуби двубой и златен пояс чрез съдийско решение срещу Хенри Сехудо в UFC 227. Преди това той защити златния колан 11 пъти и бе непобеждаван от 13 поредни двубоя.



Междувременно Адриано Мораеш си възвърна титлата чрез победа над Гедже Еустахио. Това без съмнение ще бъде най-именитият опонент, който Мораеш някога е срещал в кариерата си. Ще успее ли Джонсън да се сдобие и с пояса на ONE FC, фенове? 0



