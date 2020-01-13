Пауло Коста: Израел Адесаня е по-лесен противник от Юрая Хол

Бразилската надежда Пауло Коста казва, че не е особено впечатлен от Израел Адесаня и дори смята, че би бил по-лесен противник от Юрая Хол. Очаква се Коста да премине през възстановителен процес след операция, докато Адесаня защитава за първи път титлата в средна категория срещу Йоел Ромеро. Вероятно това да се случи през месец март.

През юли месец 2018 година Коста се изправи срещу Юрая Хол. Въпреки, че чернокожият атлет имаше своите моменти, Коста успя да го завърши във втория рунд чрез технически нокаут. В интервю за известен ММА сайт 28-годишният бразилец каза, че според него Адесаня е по-лесен противник от този, когото вече е победил.



"Ромеро беше единствения ми опонент, когото не завърших и искам отново да се бием, за да го нокаутирам. Безразличен съм към Адесаня. Той е по-лесен противник от Юрая Хол. Не ми е цел да се бия с него. Бих го направил защото той е много нагъл, обича да дразни. Ето защо исках да го победя. Но наистина, това е просто лично. Що се отнася до спортните заслуги мисля, че Ромеро би бил по-труден от Адесаня за мен. Тълпата ще бъде за Ромеро. Искам пак да го победя и после да бия Адесаня!”, закани се Паоло Коста.



Мислите ли, че Адесаня ще успее да запази златото срещу Ромеро и Коста, фенове?