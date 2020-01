Фабиньо: Мбапе ще спечели “Златната топка” преди Неймар

Халфът на Ливърпул Фабиньо е убеден, че бившият му съотборник в Монако Килиан Мбапе ще успее да спечели “Златната топка” преди другата голяма звезда на Пари Сен Жермен - Неймар. Бразилецът също така се надява 21-годишният нападател в бъдеще да се присъедини към мърсисайдци.

“Мбапе ще спечели “Златната топка” преди Неймар. Бих искал да го приветствам в Ливърпул. Садио Мане заслужаваше да спечели “Златната топка” за миналата година. Той е най-добрият ни играч. Дали Ливърпул ще стане шампион на Англия? Да, ние сме най-добрият отбор в света. Дали ще завършим сезона непобедени? В плановете ни не влиза това да загубим. Да, Юрген Клоп е най-добрият наставник в света. Не съжалявам, че не отидох в ПСЖ. Мога да се завърна в Лига 1 в бъдеще. Не са ме търсили от Реал Мадрид, но бих искал да преуспея там”, заяви Фабиньо пред Telefoot.

