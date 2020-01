Единствената олимпийска медалистка на Иран емигрира и разкритикува "лицемерието" на властите

. ‌ ‌. ‌ . ‌ . ‌ ‌ ‌: « » ‌ ‌ ‌ . . . ‌ . ‌ . ‌ . . . ‌ ‌ ‌: ! ‌ ‌ ‌ ‌. ‌ ‌ ‌ . ‌ ‌. ! . ‌ . . ‌ . ‌ ‌ ‌ ! ‌ ‌ ‌. . ‌ ‌ . . ‌ ‌ . ‌ ‌. ‌ ‌ .

A post shared by (@kimiya.alizade) on Jan 11, 2020 at 6:40am PST