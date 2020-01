Моторни спортове Сайнс продължи доминацията си в автомобилния клас на Рали Дакар 12 януари 2020 | 16:58 - Обновена 0



Карлос Сайнс (Испания, JCW X-Raid Mini) започна втората половина от автомобилното Рали Дакар с нова порция пълна доминация в автомобилния клас. Той спечели 546-километровия етап от Рияд до Уади Ал-Дауасир с 2:12 минути пред Насер Ал-Атия (Катар, Toyota) и увеличи преднината си на 10 минути срещу преследващия го катарец. Currently leading the #DakarRally2020 Carlos Sainz....courtesy of Dakar pic.twitter.com/ZngOAQKfh3 — Official Motor Sport World Ke (@MotorsportWKe) January 10, 2020 Стефан Петерханзел (Франция, JCW X-Raid Mini) е трети в общото класиране с още 42 секунди пасив след третото си място и днес. Седмият етап от ралито обаче беше помрачен от смъртта на Пауло Гонсалвеш, който почина от нараняванията си след падане от мотор по време на днешния специален етап. "От чисто спортна гледна точка, днешният етап беше много добър, но аз лично загубих всякаква концентрация след падането на Гонсалвеш. Прекарах остатъка от етапа с мисълта за него. Резултатите днес нямат значение. Да, първи съм, но не се чувствам добре", каза лидерът при четириколките Игнасио Касале (Чили, Casale Racing) след третото си място днес. Касале завърши на минута и 31 секунди зад победителя Симон Витсе (Франция, JE Peux 2020-BBR Mercier Racing), но води с цели 36:43 минути срещу него в общото класиране. Подобно на развитието при четириколките, Рики Брабек (САЩ, Monster Energy Honda Team 2020) отстъпи първото място в седмия етап на съотборника си Кевин Бенявидес (Аржентина, Monster Energy Honda Team 2020), но продължава да води в класирането при мотоциклетите. Американецът има преднина от 24:48 минути срещу Пабло Кинтания (Чили, Husqvarna) по пътя към първа титла за Хонда в Дакар от 30 години насам. "Етапът днес беше много бърз. Пълна лудост! За съжаление, аз започнах първи и това винаги води до загуба на време. Жоан (Бареда Борт) ме настигна на 170-ия километър и двамата изкарахме етапа заедно до самия край. Хубаво е да имаш съотборник до себе си всеки ден и той да ти помага с навигацията. В случая Жоан завърши пред мен, но се приближаваме все повече до края и съм доволен", каза лидерът при мотоциклетите. Още един американец оглави отделна категория в Рали Дакар, след като Кейси Къри (САЩ, CAN-AM) замени Франсиско Лопес (Чили, CAN-AM) начело при бъгитата. "Чалеко" загуби много време в края на етапа и завърши с 53 минути зад Блейд Хилдебранд (САЩ), който победи Къри с едва 11. Така американецът поведе с 32 минути на чилиеца. Андрей Каргинов поведе руския отбор на Камаз-мастер към нова победа в класа на камионите. Той завърши с три стотни пред Дмитрий Сотников и увеличи преднината си в общото класиране срещу Антон Шибалов на 21:12 минути.

