Федерика Бриньоне спечели първата за сезона алпийска комбинация

Familiar faces occupy today’s Alpine Combined podium in Altenmarkt-Zauchensee

Congratulations

@FedeBrignone

@WendyHoldener

@BassinoMarta #fisalpine pic.twitter.com/6Kb66Z2nUw — FIS Alpine (@fisalpine) January 12, 2020

29-годишната Бриньоне спечели супергигантския слалом и зае второ място в слалома, за да триумфира с общо време 2:03.45 минути. За нея това е трета поредна победа в тази дисциплина.



Бриньоне записа втори успех за сезона и 12-и в кариерата си. Тя води в класирането за малката световна купа в гигантския слалом и е втора в генералното подреждане за Световната купа.

Втора на 15 стотни остана швейцарката Уенди Холденер, а трета с пасив от 82 стотни се нареди друга италианка Марта Басино.

Once again we have Italian and Swiss flags waving in the finish area!



The weekend in Altenmarkt- Zauchensee is over but the Austrian week is not.. Flachau is the next stop! #fisalpine pic.twitter.com/HVinkvNNTn — FIS Alpine (@fisalpine) January 12, 2020

Защитаващата Големия кристален глобус Микаела Шифрин (САЩ) изненадващо отпадна още в първата дисциплина супергигантски слалом.



За последен път Шифрин отпада в старт за Световната купа в слалома в Ленцерхайде (Швейцария) през януари 2018 година.

Още няколко от фаворитките не успяха да се справят с първата дисциплина по заледеното трасе. Сред тях са Петра Влъхова (Словакия), Мишел Гизин (Швейцария) и Илка Щухец (Словения).

Шифрин остава лидерка в генералното класиране за сезона с 826 точки, следвана от Федерика Бриньоне (Италия) с 565 точки и Петра Влъхова с 513 точки.



крайно класиране в алпийската комбинация в Алтенмаркт-Цаухензее:

1. Федерика Бриньоне (Италия) - 2:03.45 минути (1:13.80 минута в супергигантския слалом и 49.65 секунди в слалома)

2. Уенди Холденер (Швейцария) - 2:03.60 (1:14.30 и 49.30)

3. Марта Басино (Италия) - 2:04.27 (1:14.02 и 50.25)

4. Рамона Зийбенхофер (Австрия) - 2:04.84 (1:14.32 и 50.52)

5. Елена Куртони (Италия) - 2:05.95 (1:14.74 и 51.21)

6. Естер Ледецка (Чехия) - 2:06.51 (1:14.66 и 51.85)



