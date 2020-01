52-годишен футболист подписа професионален договор с елитен тим в Япония

Казуйоши Миура, който е най-възрастният професионален футболист в света, продължи своя договор с японския елитен ФК Йокохама. Миура, който ще навърши 53 години, на 26 февруари се обвърза за общо 35-тия си сезон в спорта.

52-year-old striker Kazuyoshi Miura, the world's oldest professional player, has extended his Yokohama FC contract again.



