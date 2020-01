Тенис Безмилостен Джокович подчини Надал 12 януари 2020 | 14:15 0



копирано





Новак доминираше от началото като накара съперника му да играе по-дефанзивно. В този период испанецът не можеше да се справи с темпото на Джокович и загуби първата част с 2:6. Втория сет бе далеч по-равностоен, което превърна двубоя в спектакъл и към неговия край двамата направиха фантастични разигравания. Сърбинът не отстъпи и сантиметър, справи се с опита на Рафа да се върне в мача и взе тайбрека на втория сет, с което стигна до крайния успех.



The doubles will decide the title!



Djokovic dishes out dazzling tennis to defeat world No. 1 Nadal 6-2 7-6(4) and pull #TeamSerbia even in the tie 1-1.#ATPCup | #SRBESP pic.twitter.com/MpKKuyiakX — ATPCup (@ATPCup) January 12, 2020

Джокович спечели 19-и пореден сет и девета поредна победа срещу Надал на твърди кортове. Последната му загуба от световния номер 1 на тази настилка бе на финала на US Open през 2013 г. Миналата година Новак спечели седма титла на Откритото първенство на Австралия, а в битката за трофея нанесе на Рафа единствената загуба в три сета на финал от Големия шлем. Новак Джокович записа поредната си победа над Рафаел Надал на твърди кортове. Сърбинът спечели с 6:2, 7:6(4) във втория мач от финала на ATP Cup. След тази победа Сърбия изравни резултата на 1:1 и предстои решителен мач на двойки, който най-вероятно отново ще противопостави Джокович и Надал. По-рано днес Роберто Баутиска Агут победи Душан Лайович с 6:1, 7:5.Новак доминираше от началото като накара съперника му да играе по-дефанзивно. В този период испанецът не можеше да се справи с темпото на Джокович и загуби първата част с 2:6. Втория сет бе далеч по-равностоен, което превърна двубоя в спектакъл и към неговия край двамата направиха фантастични разигравания. Сърбинът не отстъпи и сантиметър, справи се с опита на Рафа да се върне в мача и взе тайбрека на втория сет, с което стигна до крайния успех.Джокович спечели 19-и пореден сет и девета поредна победа срещу Надал на твърди кортове. Последната му загуба от световния номер 1 на тази настилка бе на финала на US Open през 2013 г. Миналата година Новак спечели седма титла на Откритото първенство на Австралия, а в битката за трофея нанесе на Рафа единствената загуба в три сета на финал от Големия шлем.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 1065 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1