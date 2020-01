Смъртен случай на рали Дакар

Португалският състезател по мотоциклетизъм Пауло Гонсалвес почина по време на седмия етап от маратона на рали Дакар. Това съобщиха от пресслужбата на състезанието. Той е паднал от мотоциклета на 276-ия километър от трасето.

Motorbike rider Paulo Goncalves has died after a crash during the Dakar Rally in Saudi Arabia.



