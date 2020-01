Тенис Серина Уилямс спечели титлата на турнира в Оукланд (видео) 12 януари 2020 | 09:16 - Обновена 0



A first title in three years for @serenawilliams !



She beats Pegula 6-3, 6-4 at @ASB_Classic ! pic.twitter.com/EUnWlLAQQe — WTA (@WTA) January 12, 2020

Серина се наложи над сънародничката си Джесика Пегюла с 6:3, 6:4 за 1:36 часа игра. Поставената под номер 1 Уилямс започна колебливо срещата, като допусна пробив в откриващото си подаване. В последствие вдигна оборотите и успя да изравни за 3:3, а след това спечели с убедителното 6:3.



Във втората част интрига нямаше, след като Серина взе ранен пробив и не допусна грешка при подаванията си, като стигна до 6:4 в своя полза. Lift that @ASB_Classic , @serenawilliams ! pic.twitter.com/lXJVFjy378 — WTA (@WTA) January 12, 2020



