Тенис Каролина Плишкова защити титлата си в Бризбън (видео) 12 януари 2020 | 09:06 - Обновена 0



Karolina Pliskova, Queen of Aces, Queen of Brisbane.



2017

2019

2020



Pliskova now the winningest player @BrisbaneTennis (17-2)

and their 1st three-time champion.



Her 42 aces = $8,400 for bushfire relief. #BrisbaneTennis pic.twitter.com/JOc6zdJifT — WTA Insider (@WTA_insider) January 12, 2020

Поставената под №2 Плишкова се наложи над №8 Медисън Кийс с 6:4, 4:6 и 7:5 след 2:10 часа игра.

Плишкова взе първия сет, след като отрази две възможности за пробив и успя да изравни резултата за 4:4. След това стигна до брейк на 0 и взе подаването си за 6:4.



Във втория сет при 2:2 последва размяна на пробиви, но Кийс успя да се възползва от психологическото си предимство и при 5:4 в своя полза реализира нов брейк, с което изравни резултата.

@KaPliskova defends her @BrisbaneTennis title!



Defeats No.8 seed Keys 6-4, 4-6, 7-5. pic.twitter.com/hu9FzWFjOU — WTA (@WTA) January 12, 2020

В решителната трета част започна добре за Плишкова, която проби и подаваше за мача при 5:4 в своя полза. Кийс успя да изравни за 5:5, но след това показа неувереност и загуби с 5:7. Каролина Плишкова (Чехия) защити титлата си на турнира по тенис в Бризбън (Австралия) с награден фонд 1.5 милиона долара.Поставената под №2 Плишкова се наложи над №8 Медисън Кийс с 6:4, 4:6 и 7:5 след 2:10 часа игра.Плишкова взе първия сет, след като отрази две възможности за пробив и успя да изравни резултата за 4:4. След това стигна до брейк на 0 и взе подаването си за 6:4.Във втория сет при 2:2 последва размяна на пробиви, но Кийс успя да се възползва от психологическото си предимство и при 5:4 в своя полза реализира нов брейк, с което изравни резултата.В решителната трета част започна добре за Плишкова, която проби и подаваше за мача при 5:4 в своя полза. Кийс успя да изравни за 5:5, но след това показа неувереност и загуби с 5:7.

1