Марота отрече за преговори с Ериксен

Генералният директор на Интер Бепе Марота опроверга информациите от последните дни, че клубът е стартирал преговори с халфа на Тотнъм Кристиан Ериксен . Също така шефът на “нерадзурите” разкри, че Ашли Йънг Оливие Жиру няма да пристигнат на “ Джузепе Меаца ” още през този трансферен прозорец.

“В момента има много слухове и истории, които определно не са верни. Обикновено януарският трансферен прозорец е тих и изграден единствено от редки възможности. Възнамеряваме да подобрим състава с класни попълнения. Ериксен е интересна възможност. Договорът му изтича през юни, но все още не сме започнали преговори с клуба или агента му. Йънг и Жиру? Няма да правим скорошни техни трансфери. Трябва да преценим всяка една ситуация, защото е нужно да вземем под внимание някои трудности. В момента Интер е на върха в Серия “А”, така че трябва да уважаваме настоящия ни състав. Няма причина да бързаме за сделка утре или в понеделник. По-скоро ще чакаме за подходяща възможност, предоставена от пазара”, заяви Марота пред DAZN.

#Inter director general Beppe Marotta insists they have had “no contact” with #Tottenham or Christian Eriksen, while Ashley Young and Olivier Giroud are “not imminent.” https://t.co/1dG533ZTSP #THFC #MUFC #CFC #FCIM #SerieA #InterAtalanta pic.twitter.com/sMbWhNqgMb