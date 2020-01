Александър Лазаров: Няма значение кой какви разходи е поел

View this post on Instagram

Our time in Australia has come to an end...As I said already I think that everybody will go back home with emotions which will stay with them for the rest of their lives. Even though it still hurts that we couldn’t reach our goal I think we should all be proud of ourselves for leaving it all out there as ATP Cup says... “For The Love Of Country” I want to thank our captain @grigordimitrov for all the knowledge and experience he shared with us and all the other players from the team for their discipline, passion and commitment. We can only improve and this is what really excites me I’m sure the best is yet to come... Thanks for everything Приключи участието ни на АТП Къп в Сидни, Австралия и ако трябва да бъда честен изобщо не ми се тръгва. Тази атмосфера, която създадохме помежду си ще ми липсва много дълго време, може би докато не се съберем отново по същия начин. Както вече казах мисля, че всеки един от нас ще се прибере вкъщи с емоции, които ще останат за цял живот. Няма значение кой колко пари е направил, няма значение кой какви разходи е поел, има значение само фактът, че показахме как можем да бъдем отбор, как можем да си помагаме и най-вече да се развиваме заедно, защото никой не е успял сам. Дадохме всичко от себе си и можем само да бъдем горди...Искам да благодаря на @grigordimitrov за търпението, усилията и опитът, който сподели с нас и на всеки един от отбора за дисциплината, отдадеността и желанието за победа, което показаха. Също така и на @algishristov който е не само страхотен физиотерапевт, а и страхотен приятел! Всеки един от нас има какво да подобрява, никой не е перфектен, така че според мен най-доброто за всички тепърва предстои Благодаря за всичко

