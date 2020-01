Норвегия спечели щафетата на 7.5 км, българите бяха затворени с обиколка

Норвегия спечели щафетата на 4 по 7.5 км за мъже от Световната купа по биатлон в германския зимен център Оберхоф. Ларс Хегле Биркеланд, Ерлен Бьонтегаард, Йоханес Дале и Ветле Кристиансен изминаха трасето за 1:19:32.3 час, след като направиха две наказателни обиколки и използваха 8 допълнителни патрона.

От отбора на Норвегия отсъстваха братята Йоханес Тингес Бьо и Тарей Бьо. Това е двоен успех за Норвегия в щафетните стартове днес в Оберхоф, след като по-рано днес норвежките спечелиха и женската надпревара. На второ място остана щафетата на Франция с голямата звезда Мартен Фуркад. Французите завършиха с пасив от 4.4 секунди с две наказателни обиколки и 6 допълнителни патрона.

