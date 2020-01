Тенис Надал срещу Джокович на финала на ATP Cup 11 януари 2020 | 15:56 - Обновена 0



Надал осигури победата на своя тим, след като победи Алекс де Минор с 4:6, 7:5, 6:1, което осигури на испанците преднина от 2-0 срещу Австралия. В първия мач за деня Роберто Баутиста Агут спечели с 6:1, 6:4 срещу Ник Кирьос.



По-рано днес Сърбия спечели с 3-0 срещу Канада. Тимът, воден от Джокович, няма загуба от началото на турнира, като днес записа пета поредна победа.



Надал допусна загуба от Давид Гофен вчера, но Испания стигна до успех срещу Белгия. Двубоят на Рафа срещу Де Минор също не започна добре за него. Той загуби първия сет, но успя да обърне мача. Представителят на домакините се измори и не оказа сериозна съпротива в третата част.



Djokovic or Nadal ?! Which player do YOU prefer? Let me know in the comments below tennis fans! #tennis pic.twitter.com/Uq3skiigKB — tennis news chan 1 (@tennisnewschan1) January 8, 2020

“Ще бъде много труден финал срещу Сърбия. Новак обича да играе тук, а сърбите имат страхотен отбор и играят много добре. Ние обаче също имаме добър отбор, а Роберто изигра невероятен мач днес. Готови сме”, коментира Надал.



