Шампионката от US Open пропуска Australian Open

Bianca Andreescu has announced that she won't be fit enough to play in the Australian Open. Wishing her a speedy recovery !



(@Bandreescu_ via Twitter) pic.twitter.com/wHBzdzzbU5 — Sports Epilogue (@SportsEpilogue) January 11, 2020

Ришар Гаске също няма да участва в Откритото първенство на Австралия. 33-годишният Гаске, който е 60-и в световната ранглиста, няма да играе заради контузия на коляното. Французинът, който е полуфиналист на три турнира от Големия шлем, получи травмата през октомври миналата година по време на турнира от сериите "Мастърс" в Париж и все още не е възстановен. Шампионката от US Open Бианка Андрееску ще пропусне първия турнир от Големия шлем за годината. 19-годишната канадка обяви, че няма да се възстанови за началото на Откритото първенство на Австралия. Четвъртата в света получи контузия получи травма в коляното по време на Финалите на WTA през октомври. През септември миналата година тя победи Серина Уилямс на финала в Ню Йорк и спечели първа титла от Големия шлем."Чувствам се все по-добре с всеки изминал ден, но за съжаление Australian Open е прекалено рано по отношение на възстановяването ми", сподели Андрееску.Ришар Гаске също няма да участва в Откритото първенство на Австралия. 33-годишният Гаске, който е 60-и в световната ранглиста, няма да играе заради контузия на коляното. Французинът, който е полуфиналист на три турнира от Големия шлем, получи травмата през октомври миналата година по време на турнира от сериите "Мастърс" в Париж и все още не е възстановен.

