Реал Мадрид с договорил един от големите таланти на Бразилия

Полузащитникът на Фламенго Райнер е все по-близо до трансфер в Реал Мадрид. Испанският клуб вече е договорил личните условия на 17-годишния бразилец, както и трансферната сума. Футболистът успешно е преминал медицинските прегледи, съобщава "O Globo".

17 years old Reinier on his debut league season:



14 games(started 8)

Scoring frequency 118 minutes

6 goals

2 assists

0.7 key passes per game

0.6 dribbles per game(80%)



One of the most talented players coming from the brazilian football. Impressive debut season pic.twitter.com/vqZ5e9Hv6w