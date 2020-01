Дел Потро официално обяви, че пропуска Откритото на Австралия

Аржентинецът Хуан Мартин дел Потро официално обяви, че ще пропусне първия за годината турнир от Големия шлем - Откритото първенство на Австралия в Мелбърн. Новината беше очаквана, макар Дел Потро до последно да таеше надежда.

Той обаче не е напълно възстановен след операцията на коляното, която му беше извършена заради счупване на капачката през юни 2019 година на турнира на трева в Куинс. Това е пети отказ на Дел Потро от участие в Мелбърн в последните шест години. Общо в кариерата си той е пропуснал 18 турнира от Големия шлем по медицински причини.

Our two-time quarterfinalist Juan Martin del Potro has withdrawn from #AusOpen 2020 as he continues to recover from a knee injury.



Wishing you all the best with your recovery @delpotrojuan. We hope to see you back in Australia soon pic.twitter.com/XNWd7u0ilT