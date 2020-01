Зимни спортове Фуркад спечели спринта в Оберхоф, Анев завърши на 33-и, а Владимир Илиев е 37-и 10 януари 2020 | 17:27 - Обновена 0



копирано

Петкратният олимпийски шампион Мартен Фуркад (Франция) спечели спринта на 10 км от Световната купа по биатлон в германския зимен център Оберхоф. 31-годишният Фуркад, който е и 11-кратен световен шампион, повали всичките 10 мишени и измина трасето за 25:27.5 минути. Така той записа втора победа за сезона и 74-а в кариерата си. It's no surprise that he's really satisfied! Great race management today from Martin Fourcade here in the #OBE20 sprint. Here his opinion on his win here https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/EaK8IEqoV0 — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2020 Носителят на Световната купа и лидер в генералното класиране за сезона Йоханес Тингес Бьо (Норвегия) пропуска стартовете в Оберхоф, тъй като в близките дни се очаква съпругата му да роди първото им дете. Втори на 25.5 секунди финишира друг французин Емилиан Жаклен (Франция), а трети се нареди представителят на домакините Йоханес Кюн с изоставане от 33 секунди. Двамата пропуснаха по една мишена. Норвежецът Тарей Бьо, направи една грешка във втората си стрелба, но не влезе в задължителната наказателна обиколка. Малко по-късно той осъзна грешката си и се върна, за да направи наказателния рунд. Така Бьо завърши на едва 24-а позиция, на 1:54.8 минута след победителя. Congratulations to the top 3 in the #OBE20 men sprint! Martin Fourcade takes the win @FedFranceSki. Second for Emilien Jacquelin and third for Johannes Kuehn @skiverband. Watch the race again on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/td7AmkYFTh — IBU World Cup (@IBU_WC) January 10, 2020 Красимир Анев зае най-предно класиране от българските състезатели в днешния старт. Той допусна само един пропуск във втората си стрелба и с пасив от 2:10.6 минути се нареди на 33-о място. Владимир Илиев е 37-и на 2:20.3 минути с четири грешки. Той стартира с осми номер, но още на първата стрелба пропусна три от петте мишени. Димитър Герджиков стреля без грешка, но остана 49-и с изоставане от 2:38.8 минути, а Антин Синапов е 83-и с четири пропуснати мишени и на 3:44.7 минути след победителя. В генералното класиране за Световната купа след осем старта за сезона води Йоханес Тингес Бьо с 374 точки, пред Тарей Бьо с 330 и Мартен Фуркад с 327 точки. Владимир Илиев е 25-и със 106 точки, а Красимир Анев - 45-и с 34 точки. Надпреварата в Оберхоф продължава с щафетите за мъже и жени в събота. крайно класиране в спринта на 10 км за мъже от Световната купа по биатлон в Оберхоф (Германия):

1. Мартен Фуркад (Франция) - 25.27,2 минути (0+0 грешки в стрелбата)

2. Емилиан Жаклен (Франция) - на 25,5 секунди (0+1)

3. Йоханес Кюн (Германия) - на 33,0 секунди (0+1)

4. Матвей Елисеев (Русия) - на 41,1 секунди (0+0)

5. Александър Логинов (Русия) - на 47,8 секунди (0+1)

6. Симон Дестьо (Франция) - на 49,8 секунди (0+1)

- - - - - - - - - -- - --

33. Красимир Анев - на 2:10.6 минути (0+1)

37. Владимир Илиев - на 2:20.3 минути (3+1)

49. Димитър Герджиков - на 2:38.8 минути (0+0)

83. Антон Синапов - на 3:44.7 минути (1+3) 0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 325 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1