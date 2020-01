Тенис Гофен победи Надал, но испанците се промъкнаха на 1/2-финалите на ATP Cup 10 януари 2020 | 16:33 - Обновена 0



.@RafaelNadal attempts the floss after #TeamSpain advance through to the #ATPCup Semi-Finals #ESPBEL pic.twitter.com/TGY2gFamwT — ATPCup (@ATPCup) 10 януари 2020 г. Така Рафа се реваншира за сензационната си загуба от Давид Гофен във втория сингъл по-рано през деня, дошла след десет поредни победи на Матадора в тура. Белгиецът спечели с 6:4, 7:6(3) и по този начин прати развръзката в карето, тъй като в сблъсъка на вторите ракети Роберто Баутиста Агут бе дал преднина на иберийците, след като надви Кимер Копеянс с 6:1, 6:4.



Така мачът на двойки трябваше да реши всичко и белгийците бяха тези, които нанесоха първия удар. В тайбрека на първия сет те трябваше да спасят сетбол при 6:7 точки, но няколко много добри отигравания на Жил им позволиха да затворят частта с 9:7.

#TeamSpain Final 4!@pablocarreno91 and @RafaelNadal def. Gille/Vliegen 6-7(7) 7-5 [10-7] to advance to the #ATPCup Semi-Finals.#Final8 | #ESPBEL pic.twitter.com/vGOCL0slZr — ATPCup (@ATPCup) 10 януари 2020 г. Във втория сет двата отбора печелеха подаванията си сравнително лесно. Ключов се оказа осмият гейм, в който Белгия получи две точки за пробив за първи път в мача, но Кареньо-Буста измъкна испанците от критичната ситуация. Чак в 11-ия гейм на втория сет стана факт и първият пробив, когато испанците спечелиха на нула подаването на съперниците си.



В решителния дълъг тайбрек Испания направи първия минипробив за 5:4 точки след изключителен минаващ удар на Надал, намерил ъгъла на корта. Това пречупи белгийците и след двойна грешна на Флийген Испания си осигури победата.

