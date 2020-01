Динамо (Москва) с щедра оферта към Александър Атанасийевич и Елица Василева

View this post on Instagram

[ MERCADO INTERNACIONAL ] Dínamo Moscou já faz sondagens para ter o Atanasijevic na próxima temporada, além de uma proposta financeira muito alta, o clube pretende juntar o casal na mesma cidade contratando a ponteira Vasileva para o time feminino . Uma grande ameaça para o Perugia, onde o oposto é um dos grandes nomes e pilar da equipe . Será que o vôlei Italiano perder as duas estrelas para o vôlei russo, que vem em baixa nos últimos anos?

