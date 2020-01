Испания Меси: Не заслужавахме да загубим, изиграхме силен мач 10 януари 2020 | 13:17 - Обновена 0



“Не заслужавахме да загубим. Жалко, изиграхме силен мач, добре се чувствахме, дори по-добре, отколкото напоследък. Контролирахме мача и нападахме през цялото време. За 10 минути обаче те обърнаха резултата, но ние трябваше да решим мача още преди това. Днес обаче направихме стъпка напред, въпреки загубата. Доверие в Messi: "We didn't deserve to lose"https://t.co/rWvWkXxKN2 pic.twitter.com/RAzZhidEGD — AS English (@English_AS) January 9, 2020 Това поражение боли, защото е за трофей. Ние обаче играхме добре и нямахме късмет да си тръгнем с победата. Бяхме по-добрите през почти целия мач, но накрая печели този отбор, който вкара. Няма значение дали е справедливо, или не - ние загубихме. Попаденията на Атлетико? Направихме ученически грешки и на практика им подарихме головете”, заяви Меси след мача. Суперзвездата на Барселона Лионел Меси е категоричен, че отборът е играл много добре снощи, но въпреки това той изрази съжалението си за загубата с 2:3 от Атлетико Мадрид за Суперкупата на Испания. Каталунците водеха в резултата с 2:1 до 81-ата минута, но допуснаха два късни гола и така отпаднаха от турнира. Аржентинецът се разписа в мача, като освен това друго негово попадение беше отменено заради игра с ръка след намеса на ВАР.“Не заслужавахме да загубим. Жалко, изиграхме силен мач, добре се чувствахме, дори по-добре, отколкото напоследък. Контролирахме мача и нападахме през цялото време. За 10 минути обаче те обърнаха резултата, но ние трябваше да решим мача още преди това. Днес обаче направихме стъпка напред, въпреки загубата. Доверие в Ернесто Валверде ? Подкрепяме го, да. Работим, за да бъдем по-добри. Напоследък не играем добре, като трябва да си възвърнем нивото ни на игра, въпреки че сме лидери в Ла Лига.Това поражение боли, защото е за трофей. Ние обаче играхме добре и нямахме късмет да си тръгнем с победата. Бяхме по-добрите през почти целия мач, но накрая печели този отбор, който вкара. Няма значение дали е справедливо, или не - ние загубихме. Попаденията на Атлетико? Направихме ученически грешки и на практика им подарихме головете”, заяви Меси след мача.

