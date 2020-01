Баскетбол Георги Глушков на 60! 10 януари 2020 | 11:17 0



копирано



Georgi Glouchkov. Cet homme est le 1er Européen à avoir évolué en NBA sans passer par une université U.S. «Balkan Banger», le pétard des Balkans, drafté 148e pick par les Suns de Phoenix en 1985, a été un pétard mouillé et n’a disputé que 49 matchs avant d’aller jouer en Italie. pic.twitter.com/siqf1PsAYQ — Baby T.E.R. (@WonderfulOhYeah) January 10, 2020

Глушков дебютира за мъжкия национален отбор на едва 19-годишна възраст, а след това играе на общо 4 европейски първенства - през 1979, 1985, 1989 и 1993 година. През 1980 година печели бронзов медал с България на ЕвроБаскет за юноши до 18 години. Като професионалист играе за Ямбол (1976-1979), ЦСКА (1980-1982), Балкан (Ботевград) (1983/1984), Академик (Варна) (1984/1985), Финикс Сънс (1985/1986), Ювеказерта Баскет (1986-1990), Сидис Реджо Емилия (1990/1991), Академик (Варна) (1991/1992), ТАУ Керамика (1993), Академик (Варна) (1993-1996) и Фонтнафреда Сиена (1996/1997).

NBA Barrier Breakers/Firsts: Georgi Glouchkov (Bulgarian) is the 1st player from an Eastern European country ever to play in the @NBA (Suns) — NBA History (@NBAHistory) April 3, 2015

През 1989 година, когато е част от Казерта, стига до финал в Купата на носителите на купи, където обаче претърпява загуба от Реал (Мадрид) с Дражен Петрович в състава.



Екипът на Sportal.bg честити 60-годишнината на Георги Глушков и му пожелава много здраве и успехи начело на БФБ! Единственият българин, играл в НБА, празнува своята 60-годишнина днес. Президентът на родната баскетболна федерация Георги Глушков, роден на 10 януари 1960 година в Трявна, остава една от значимите фигури в историята на българския баскетбол и днес чества юбилей. Той е първият играч от Източна Европа, достигнал до най-силното първенство в света.Глушков дебютира за мъжкия национален отбор на едва 19-годишна възраст, а след това играе на общо 4 европейски първенства - през 1979, 1985, 1989 и 1993 година. През 1980 година печели бронзов медал с България на ЕвроБаскет за юноши до 18 години. Като професионалист играе за Ямбол (1976-1979), ЦСКА (1980-1982), Балкан (Ботевград) (1983/1984), Академик (Варна) (1984/1985), Финикс Сънс (1985/1986), Ювеказерта Баскет (1986-1990), Сидис Реджо Емилия (1990/1991), Академик (Варна) (1991/1992), ТАУ Керамика (1993), Академик (Варна) (1993-1996) и Фонтнафреда Сиена (1996/1997).През 1989 година, когато е част от Казерта, стига до финал в Купата на носителите на купи, където обаче претърпява загуба от Реал (Мадрид) с Дражен Петрович в състава.

Още по темата

0



копирано

SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 191

1