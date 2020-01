Тенис Вожняцки детронира Гьоргес, Серина Уилямс също е на 1/2-финал в Оклънд 10 януари 2020 | 11:10 0



Поставената под номер 5 Вожняцки надделя над четвъртата в схемата с 6:1, 6:4 за 75 минути и сложи края на поредицата от 12 победи на германката в надпреварата.



Датчанката, която обяви, че ще прекрати кариерата си след Откритото първенство на Австралия в края на януари, прекъсна серията от две загуби от Гьоргес в Оклънд, включително на финала преди две години.

.@CaroWozniacki is back in the @ASB_Classic semifinals! The two-time finalist defeated defending champion Goerges, 6-1, 6-4. pic.twitter.com/NKUAnI9GLw — WTA (@WTA) 10 януари 2020 г. "Имала съм много тежки мачове срещу Юлия в миналото и знаех, че и този ще бъде много труден. Дори при 6:1 в първия сет чувствах напрежение, защото тя има много силен сервис и умее да пласира страхотни удари. Трябваше да се бора за всяка точка и се радвам, че успех", коментира датчанката.



За място на финала Вожняцки ще срещне Джесика Пегюла (САЩ), която елиминира Ализе Корне с 6:0, 3:2 и отказване на французойката заради травма на крака.



В другия полуфинал ще се срещнат американките Серина Уилямс и Аманда Анисимова. Поставената под номер 1 Уилямс се справи по-добре с трудните условия заради силния вятър и спечели срещу германката Лаура Зигемунд с 6:4, 6:3, а третата в схемата Анисимова надделя над участващата с "уайлд кард" канадка Южени Бушар с 6:2, 3:6, 6:4. Top seed @SerenaWilliams hit 26 winners, including six aces, to surge into the @ASB_Classic semifinals in her first tournament of the 2020 season --> https://t.co/D89FDCZEvR pic.twitter.com/IYXMHlbYXc — WTA (@WTA) 10 януари 2020 г.



