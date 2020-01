Люис Хамилтън ще дари 500 хил. долара за пострадалите от пожарите в Австралия

Световният шампион във Формула 1 Люис Хамилтън (Великобритания) съобщи в "Туитър", че ще дари 500 хиляди долара в помощ на пострадалите от горските пожари в Австралия.Пилотът на "Мерцедес" заяви, че е съкрушен от вредите, които огнената стихия е нанесла на хората и животните в страната.

Мащабни горски пожари избухнаха по източното крайбрежие на Австралия в средата на октомври миналата година. Към момента огнената стихия е обхванала значителни територии в югоизточната част на континента в щатите Нов Южен Уелс и Виктория. . Стихията взе поне 26 жертви, сред които трима пожарникари, като унищожи над 10,7 милиона хектара гори, над 2000 жилища и над 3000 административни и стопански постройки.

It breaks my heart to see the devastation the Australian bushfires are causing to people and animals across the country. I’m pledging $500k to support the animals, wildlife volunteers and rural fire services. If you are able to, and you haven’t already then you can donate too. pic.twitter.com/DXjScK5Oqq