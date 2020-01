Зимни спортове Рьозеланд спечели спринта в Оберхоф, българките - след 75-о място 09 януари 2020 | 17:35 0



За Рьозеланд това е първа победа за сезона и четвърта в кариерата й. Втора на 33.1 секунди с една грешка в стрелбата финишира представителката на домакините Денизе Херман. Жюли Симон от Франция се класира на трето място с изоставане от 47.4 секунди и с една наказателна обиколка.

The first winner of 2020 is Marte Roeiseland @NSSF_Biathlon! Focus was the key to her victory today in #OBE20. She what she had to say on https://t.co/6DEX9LAIgB pic.twitter.com/1nLvwRq2wH — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2020

Носителката на Световната купа Доротея Вирер (Италия) завърши на четвърта позиция с една пропусната мишена, но увеличи преднината си в генералното класиране на 20 точки пред норвежката Тирил Екхоф, която е пета с две грешки в стрелбата.

A perfect return to biathlon for Marte Olsbu Roeiseland. Perfect shooting and fast on the tracks. #OBE20 Watch live on https://t.co/ciQJfAvGkI pic.twitter.com/snsYBhovbW — IBU World Cup (@IBU_WC) January 9, 2020

