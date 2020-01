ММА Чеъл Сонен: Ронда беше на правилното място, в правилното време 09 януари 2020 | 13:30 0



View this post on Instagram Link in bio A post shared by rondarousey (@rondarousey) on Dec 8, 2015 at 1:50pm PST Дейна Уайт, президентът на UFC, бе заявил, че в неговата организация никога няма да се състезават жени. След като получи представа за звездния потенциал на Раузи, той бързо промени това свое мнение. Ронда завинаги ще остане един от пионерите за женския ММА, но някои все още не могат да забравят начина, по който тя остави спорта в миналото. Чаел Сонен вярва, че Ронда Раузи е взела правилното решение да напусне Смесените бойни изкуства. Раузи със сигурност беше огромна и ключова фигура в спорта на ММА. За кратък период от време тя пречупи бариерите в UFC и стана мега звезда извън “балона” на Смесените бойни изкуства.Дейна Уайт, президентът на UFC, бе заявил, че в неговата организация никога няма да се състезават жени. След като получи представа за звездния потенциал на Раузи, той бързо промени това свое мнение. Ронда завинаги ще остане един от пионерите за женския ММА, но някои все още не могат да забравят начина, по който тя остави спорта в миналото. Сонен смята, че таймингът е бил ключов за успеха на Ронда. В неговите очи Ронда никога не е била най-добри боец. Той я похвали за способността да се оттегли от спорта, когато почувства, че времето е минало. „Признавам си, че никога не съм мислил, че Ронда е най-добрият боец в света. Дивизията тъкмо се формира и тя беше на правилното място в точното време. И това звучи обидно, но е точно така го виждам. Мисля, че тя всъщност заслужава комплимент. Когато тя “взе топката си” и се прибра вкъщи, както се казва, мисля, че това всъщност ни каза нещо. Мисля, че това решение беше като хубавото вино и се подобри с времето. Когато вече не можеш да се състезаваш в този спорт, излез от него. Независимо какво ще ти отнеме това решение.” Чеъл разказва, че решението на Ронда трябва да се използва като пример за други бойци. „Мисля, че решението на Ронда, макар да беше съдено и критикувано по това време от всички, изглежда бе правилното. И смятам, че тя направи труден ход, но даде добър пример." 0



