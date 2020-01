Талант на Барса: Дали бих преминал в Реал Мадрид? Никога не казвай никога

Един от най-обещаващите млади таланти на Барселона Карлес Аленя не изключи възможността в бъдеще да премине в кръвния враг Реал Мадрид . Само преди дни 22-годишният халф премина под наем в Бетис , като дори дебютира за тима по време на неделното равенство 1:1 с Алавес

“Дали бих играл в Реал Мадрид? Във футбола има много обрати. Цял живот съм бил от Барса. Трудно ще е, но винаги са ме учили никога да не казвам никога. За мен обаче това е вражески отбор”, заяви Аленя за предаването El Larguero.

Carles Aleñá: "I spoke to Valverde, I told him I wanted to leave. I have a very good relationship with him, he was the one who got me on the first team and he's a '10' person." #fcblive