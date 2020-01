Швейцарец с историческа победа в Мадона ди Кампилио

Швейцарецът Даниел Юл постигна историческа втора поредна победа в слалома от Световната купа по ски алпийски дисциплини в легендарния италианския зимен център Мадона ди Кампилио. С двата си последователни триумфа той се нареди до знаменитости като местния любимец Алберто Томба (1987-88), въздесъщия Ингемар Стенмарк (1979-80) и норвежкия топ алпиец Хенрик Кристофершен (2015-16).

Daniel Yule in Madonna di Campiglio in 2018-19

Daniel Yule in Madonna di Campiglio in 2019-20



The Swiss skier has two career World Cup race wins and they've both been at the same course pic.twitter.com/TQziTIhg8E