real - valencia

Отборите на Валенсия и Реал Мадрид откриват турнира за Суперкупата на Испания, който от тази година е с нов формат и ще се проведе в Саудитска Арабия. "Прилепите" се класираха за надпреварата като носители на Купата на Испания, а "белите" ще участват благодарение на това, че през миналия сезон завършиха на трето място в Ла Лига. Другите два тима, които ще спорят за отличието, са Барселона и Атлетико Мадрид.



През декември Валенсия и Реал направиха драматичен мач на "Местайя", завършил 1:1. "Лос бланкос" делят първото място в първенството с Барселона, а през уикенда победиха Хетафе с 3:0. Валенсия пък се наложи с 1:0 над Ейбар и заема шеста позиция в класирането.





Real Madrid face off against Valencia in the Supercopa de España semi-final at the King Abdullah Sports City in Jeddah on Wednesday.

Real, however, will be at a severe disadvantage with both Karim Benzema and Gareth Bale joining Eden Hazard on the ‘missing’ list for this match. That makes things a bit more interesting in who will move on to the Supercopa final that will feature either Atlético or Barcelona.

Injuries/Suspensions

As mentioned, Benzema, Bale and Hazard are injured and out of Wednesday’s cup squad. Asensio of course still remains out long-term. Vazquez, Marcelo and James have made recoveries from their injuries and are included in the squad.

Valencia seemingly have a fully healthy squad. Goncalo Guedes, Jasper Cillessen, Cristiano Piccini and Rodrigo have all made recoveries.

There are no suspensions for this match.



ВАЛЕНСИЯ - РЕАЛ МАДРИД 0:0



Potential XIs

Real Madrid

Courtois; Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo; Valverde, Casemiro, Kroos; Rodrygo, Vinicius, Jovic

Marcelo will likely take his starting spot back from Ferland Mendy after returning from injury.

Zidane has several options to replace the injured Benzema, Hazard and Bale. Luka Jovic will almost surely start in place of Benzema. Zidane could go all-youth with Rodrygo and Vinicius starting alongside him.

With James and Vazquez back, they’re an option as well, as is Isco to start in one of these forward roles.

Valencia

Cillessen; Piccini, Garay, Paulista, Gayá; Torres, Parejo, Coquelin, Soler; Rodrigo, Max